Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı, partinin genel merkezinde ziyaret ediyor.

Parti heyetleri arasındaki görüşme saat 15.00'da başladı.

Özgür Özel'e ve partinin genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik ediyor.

CHP liderini, DEM Parti eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.

Görüşmenin ardından partinin genel başkanlarının ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.