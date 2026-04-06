Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

  • 06.04.2026 12:36
  • Güncelleme: 06.04.2026 12:42
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşüyor.

Görüşmede Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

