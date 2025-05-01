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Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı: Ya adalet ya sefalet

Sosyal medya hesabından 1 Mayıs paylaşımı yapan Özgür Özel, "Ya adalet ya sefalet" dedi.

Güncel
  • 01.05.2025 09:54
  • Giriş: 01.05.2025 09:54
  • Güncelleme: 01.05.2025 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı: Ya adalet ya sefalet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı için mesaj yayımladı.

Özel, dün CHP Genel Merkezi'ne asılan afişi sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Özel bugün 1 Mayıs'ta Kartal ve Kadıköy'de olacak. CHP lideri saat 12.00'de Kartal, saat 13.00'te ise Kadıköy'deki mitinglere katılacak.

DEM Partiden 1 Mayıs mesajı
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