Özgür Özel'den 1 Mayıs mesajı: Ya adalet ya sefalet
Sosyal medya hesabından 1 Mayıs paylaşımı yapan Özgür Özel, "Ya adalet ya sefalet" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı için mesaj yayımladı.
Özel, dün CHP Genel Merkezi'ne asılan afişi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ya Adalet, Ya Sefalet!#1Mayıs pic.twitter.com/TeXbC9Km04— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 1, 2025
Öte yandan Özel bugün 1 Mayıs'ta Kartal ve Kadıköy'de olacak. CHP lideri saat 12.00'de Kartal, saat 13.00'te ise Kadıköy'deki mitinglere katılacak.