Özgür Özel'den 10 Ekim mesajı: "Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için mücadelemiz sürecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılına ilişkin "Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Özel, Ankara Gar Katliamı'nın 10'uncu yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mesajında mücadelenin süreceğini vurgulayan Özel şunları kaydetti:

"Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, yitirdiğimiz barış güvercinlerini rahmetle anıyorum. Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır. Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."