Özgür Özel'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının yaşadığı koşullara, şiddete ve mesleğin değersizleştirilmesine değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Zor koşullara, şiddete ve değersizleştirilmeye rağmen insan hayatı için görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hak ettikleri saygıyı gördükleri, güvenle çalıştıkları ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir sağlık sistemi sözümüzdür. 14 Mart 1919'un tıbbiyelilerin işgale karşı direnen mücadeleci ruhuyla, tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı selamlıyorum."