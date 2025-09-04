Özgür Özel'den '15 Eylül' çıkışı: Biz bulunduğumuz yerdeyiz, 100 yıl önceki cesaretle buradayız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti.

Dervişoğlu, saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü.

Görüşmenin ardından Dervişoğlu ile Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması hakkında, "Asliye hukuk mahkemeleri kararlarıyla geçmişe yönelik seçim sonuçları iptal edilirse nelere mal olacağını önce iktidarın düşünmesi gerektiğini vurgu yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Eğer seçim, kongre sonuçları ile uğraşırsa mahkemeler, milli iradenin ve hür seçimlerin artık hükmünü kaybettiğinden bahsetmek gibi tehlikeli sonuç doğar. Bu, iktidar için de son derece tehlikeli bir durumdur. Kamuoyu tartışıyor, özellikle 2017 referandumu ile alakalı şayet bir asliye hukuk mahkemesi karar verirse Türkiye'deki sistem değişikliği, 2018 2023 seçimleri bile tartışma konusu olabiliyor."

Dervişoğlu, Özel'e yönelik, "Yeniden bir araya gelmemiz gerekirse her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

15 Eylül'de görüşecek CHP Kurultay iptal davası ile ilgili ne beklendiği sorulan Özel, "Türkiye'de siyaset her türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapılabiliyor. Ankara'da mahkemenin görüldüğü hakimin meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra götürecek olursa 15'inde herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce verdiği kararlara yönelik olarak adımları atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Meseleden sonuç almak üzere birileri bunu tasarladıysa bu tam bir felaket, tam bir facia. Kimseye bu kaotik süreci tetiklemesini tavsiye etmem" diyen Özel, şunları söyledi:

"Yürüttüğü bütün dosyalar açısından bakıldığında iktidar el değiştiğinde ki, biz hukukuk teminatı olmak isteriz, öyle bir iktidar gelir ki, ne bir AK Partilinin mal güvencesi kalır, ne kimsenin mevki güvencesi kalır, ne mazbataların güvencesi kalır, ne tapuların güvencesi kalır. Bu güvencesizlik hallinin altında Akın Gürlek de kalır, Recep Tayyip Erdoğan da kalır. Ben kendilerine şunu söylüyorum; biz bulunduğumuz yerdeyiz. 100 yıl önceki cesaretle buradayız. Kimin koltuğunda oturduğumuz, ne için oturduğumuzu biliyoruz, bildiklerinden geri durmasınlar."