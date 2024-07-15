Özgür Özel'den '15 Temmuz' mesajı: Alınması gereken dersler olduğu unutulmamalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Özgür Özel, "15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Özel, açıklamasında, "Benzer bir zafiyet ve ihanetin tekrar etmemesi için ülkemizi o günlere getiren süreçten alınması gereken dersler olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiye ve halk egemenliğine olan bağlılık ve inancımızı bir kez daha gururla ifade ediyorum" dedi.