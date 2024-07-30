Özgür Özel'den '15 Temmuz' yorumu: Tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Darbe Gişirimi ile ilgili, "'Bu bir tiyatro' dediler. Anında karşı çıktım. Dedim ki; 'Kardeşim, bal gibi darbeydi. Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır'" ifadelerini kullandı. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet'i kuran bir partiye ikircikli pozisyon yakışmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Yavuz Donat, Özgür Özel ile yaptığı söyleşinin ikinci bölümünü köşe yazısında aktardı.

Özgür Özel, açıklamasında, "Demokrasinin kitabında da, lugatında da darbe kelimesinin yeri yok. Olamaz da" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Darbe, demokrasiyi rafa kaldıran, her seferinde ülkeyi 20-30 yıl geriye götüren bir olay. Kimseye faydası yok. Zaten, bu memlekette darbeden medet uman bir daha belini doğrultamıyor."

"BAL GİBİ DARBEYDİ"

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"'Bu bir tiyatro' diyorlardı. Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler. Anında karşı çıktım. Dedim ki; 'Kardeşim, bal gibi darbeydi. Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.' Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.'

"Cumhuriyet demek, demokrasi demektir" diyen Özel, "Demokrasi ise halkın özgür iradesidir. Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, millet iradesinin üzerinde bir güç yoktur. Genel başkanlığını yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet'i kuran bir partiye ikircikli pozisyon yakışmaz" ifadelerini kullandı.