Özgür Özel'den 16 siyasi partinin genel başkanına bayram telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 siyasi partinin genel başkanları ve grup başkanlarıyla görüşerek bayramlarını tebrik etti. Özel'in görüştüğü isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi partilerin genel başkanları ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarıyla telefonla görüştü.
Özel, Erdoğan'ın yanı sıra AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü.
Özel, liderlerinin şahsında partilerinin tüm üyelerinin ve liderlerin ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Özel, böylece aralarında Erdoğan’ın da bulunduğu 16 siyasi partinin genel başkanıyla bayramlaşmış oldu.