Özgür Özel'den 16 siyasi partinin genel başkanına bayram telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 16 siyasi partinin genel başkanları ve grup başkanlarıyla görüşerek bayramlarını tebrik etti. Özel'in görüştüğü isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Güncel 16.06.2024 17:15 Giriş: 16.06.2024 17:15

Güncelleme: 16.06.2024 17:19 Kaynak: Haber Merkezi

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