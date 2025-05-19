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Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: Bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz

19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünde mesaj paylaşan CHP lideri Özgür Özel, "Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

Güncel
  • 19.05.2025 09:52
  • Giriş: 19.05.2025 09:52
  • Güncelleme: 19.05.2025 10:00
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: Bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz
Fotoğraf: Depophotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, emperyalistlerin Anadolu’yu işgaline karşı Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 106. yılı için mesja yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün" dedi.

Atatürk'ün konuşmasının da yer aldığı 19 Mayıs videosunu paylaşan CHP lideri, "Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

Rejimi gençlerin direnişi yenecek
19 Mayıs ülkenin dört bir yanında kutlanacak
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