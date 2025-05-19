Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: Bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, emperyalistlerin Anadolu’yu işgaline karşı Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 106. yılı için mesja yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün" dedi.

Atatürk'ün konuşmasının da yer aldığı 19 Mayıs videosunu paylaşan CHP lideri, "Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

Özel'in paylaşımı şu şekilde: