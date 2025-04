Özgür Özel'den 23 Nisan mesajı: "Meclis'i yeniden güçlendirmek hepimizin tarihsel sorumluluğudur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "105 yıl önce, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Bu büyük Meclis, yalnızca bağımsızlık mücadelemizi yönetmekle kalmamış, aynı zamanda milletin iradesini yansıtan ve o iradeye göre şekillenen cumhuriyetimizin temellerini atmıştır" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"19 MART DARBE GİRİŞİMİNİ PÜSKÜRTEN İRADESİ, TARİH SAYFALARINA ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR"

"Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz o sıkıntılı günlerde, milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtarmış, 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren ise milletimiz kendi kaderini tayin edebileceği hak ve imkanlara kavuşmuştur. Demokrasimiz yıllar içinde pek çok kez antidemokratik girişimlerle, darbelerle kesintilere uğratılmış olsa da her defasında milletimiz, iradesine sahip çıkmış ve cumhuriyetle gelen haklarını muhafaza etmiştir. Ancak kamu gücünü elinde bulunduran muktedirlerinin, demokrasimize yönelik saldırıları hala devam etmektedir. Bu kapsamda, 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimi, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen antidemokratik girişimlerin son halkası olmuştur. Ancak milletimizin bu darbeyi püskürten iradesi, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır.

"HUKUKU VE DEMOKRASİYİ HAKİM KILINCAYA DEK ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi, her türlü darbeyi, her türlü vesayeti ve gücünü milletten almayan her türlü yönetim anlayışını reddetmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Egemenlik, hiçbir suretle hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz' sözünü ilke edinerek, milletin üzerinde hiçbir güç tanımadan, yolumuza devam etmekte kararlıyız. Ne yazık ki bugün Meclisimizin yetkileri törpülenmiş, itibarı zedelenmiştir. Meclis, milletin egemenliğinin yegane temsil makamıdır. Bu makamı yeniden güçlendirmek, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek ve halkın sözünü yeniden hâkim kılmak, hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, tüm alanlarda ve tüm mekanlarda yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclis'in tüm kahraman üyelerini ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ulusal egemenliğimizin yılmaz savunucusu tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum."