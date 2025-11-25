Özgür Özel'den "25 Kasım" mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, "Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur" dedi.

İktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını yineleyen Özel, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacaklarını vurguladı.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Kadınların güvende ve özgürce yaşayabilmesi için; şiddetin, caydırıcı düzenlemelerle önleneceği güçlü bir sistemi inşa etmek gerekir. Bunu yapmak siyasi bir tercihtir. Bu ülkede birileri güvende tutulurken, kadınlar başta olmak üzere milyonlar güvencesiz bırakılıyorsa, bu durum siyasi tercihlerin sonucudur. Milletin takdiriyle iktidara geldiğimizde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacak, kadına yönelik şiddete karşı atılması gereken adımları cesaretle atacağız."