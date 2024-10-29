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Özgür Özel'den 29 Ekim mesajı

CHP lideri Özel, Cumhuriyet'in 101. yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 29.10.2024 09:17
  • Giriş: 29.10.2024 09:17
  • Güncelleme: 29.10.2024 09:21
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den 29 Ekim mesajı
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özel sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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