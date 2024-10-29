Özgür Özel'den 29 Ekim mesajı
CHP lideri Özel, Cumhuriyet'in 101. yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Özel sosyal medya hesabı X üzerinden yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 29, 2024
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.#Cumhuriyet101Yaşında pic.twitter.com/l9k25BimP2