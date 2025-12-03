Özgür Özel'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı: "Eşitliği ve erişilebilirliği bu ülkenin standardı haline getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelsiz bir Türkiye için "kimseyi geride bırakmama" sözü verdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti; en çok ihtiyacı olanın yanında durmak, sesi duyulmayanın sesi olmak için yapıyoruz. Tam da bunun için eşitliği ve erişilebilirliği bu ülkenin standartı haline getirmek zorundayız. Çünkü engelsiz bir Türkiye, hepimizin daha adil, daha insani ve daha güçlü yarını demektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde söz veriyoruz: Kimseyi geride bırakmadan yürüyeceğiz."