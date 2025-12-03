Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı: "Eşitliği ve erişilebilirliği bu ülkenin standardı haline getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelsiz bir Türkiye için "kimseyi geride bırakmama" sözü verdi.

Güncel
  • 03.12.2025 19:28
  • Giriş: 03.12.2025 19:28
  • Güncelleme: 03.12.2025 19:34
Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı: "Eşitliği ve erişilebilirliği bu ülkenin standardı haline getireceğiz"
Fotoğraf: ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelsiz bir Türkiye için "kimseyi geride bırakmama" sözü verdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti; en çok ihtiyacı olanın yanında durmak, sesi duyulmayanın sesi olmak için yapıyoruz. Tam da bunun için eşitliği ve erişilebilirliği bu ülkenin standartı haline getirmek zorundayız. Çünkü engelsiz bir Türkiye, hepimizin daha adil, daha insani ve daha güçlü yarını demektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde söz veriyoruz: Kimseyi geride bırakmadan yürüyeceğiz."

BirGün'e Abone Ol