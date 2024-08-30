Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Özel mesajında, "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."
Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 30, 2024
Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/f6j1KMtAph