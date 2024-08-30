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Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Özel mesajında, "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Güncel
  • 30.08.2024 10:53
  • Giriş: 30.08.2024 10:53
  • Güncelleme: 30.08.2024 11:03
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."

Erdoğandan 30 Ağustos mesajı
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