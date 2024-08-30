Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."