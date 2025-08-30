Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı: Vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyoruz
30 Ağustos için kutlama mesajı paylaşan Özgür Özel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.
Yaklaşık 1 dakikalık bir video mesaj kutlayan Özel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Özel'in mesajı ve paylaşımı şu şekilde:
"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.” 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"
Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 30, 2025
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizi muasır… pic.twitter.com/F4PtrRcvVX