Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı: Vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Yaklaşık 1 dakikalık bir video mesaj kutlayan Özel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel'in mesajı ve paylaşımı şu şekilde:

"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.” 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"