Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı: Vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyoruz

30 Ağustos için kutlama mesajı paylaşan Özgür Özel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Güncel
  • 30.08.2025 10:22
  • Giriş: 30.08.2025 10:22
  • Güncelleme: 30.08.2025 10:31
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den 30 Ağustos mesajı: Vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Yaklaşık 1 dakikalık bir video mesaj kutlayan Özel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel'in mesajı ve paylaşımı şu şekilde:

"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.” 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

BirGün'e Abone Ol