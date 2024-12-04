Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Madenciler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, "Çok olacağız en sonunda ve kaderini değiştireceğiz bu ülkenin" dedi.

Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle resmi X hesabından video mesajlı bir paylaşım yaptı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Çok olacağız en sonunda ve kaderini değiştireceğiz bu ülkenin."