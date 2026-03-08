Giriş / Abone Ol
Özgür Özel'den 8 Mart mesajı: Söz veriyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız" dedi.

  • 08.03.2026 10:19
  • Giriş: 08.03.2026 10:19
  • Güncelleme: 08.03.2026 10:22
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız" dedi.

Özgür Özel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

