Özgür Özel'den 8 Mart mesajı: Söz veriyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. pic.twitter.com/v5NYWJsqiO