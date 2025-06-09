Özgür Özel'den açıklama: Ferdi Zeyrek başka hastaneye sevk edilecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ferdi Zeyrek’in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaptı.

Vahap Seçer, "Son gelişmeleri başhekim öğle saatlerinde açıkladı. Umut ediyoruz Ferdi başkanımız bu zor süreci atlatacak. Bugün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, partimizin örgüt başkanları, herkes bir arada, sayın genel başkanımızın yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zorlu günleri hep beraber atlatacağız" dedi.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bizimle birlikte burada. Hemen hemen bütün milletvekillerimiz dönüşümlü olarak buradalar. Manisa Celal Bayar Hastanesi bütün güzücyle mücadele ediyor. Sürekli soruluyor, başka hastaneye sevk edilecek mi diye. Ferdi başkana bu soruyu sorsak benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek; Manisa'ya gelen mühendise İzmir'de oturma Manisa'da otur Manisa'da herşey var nasıl diyeceğiz. Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize, memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nin kadrolarına emanet ettik bugün de öyle yapıyoruz.

Bir öndeki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, çeşitli hatsanelerdeki başhekimler ve değerli dostlarımız sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne katkı varsa sağlamak istedikleriniz ifade ediyorlar. Onların önerileri buraya iletiliyor tabi, tartışılıyor. Elbette ki nakilde fayda olan bir durum olsa ve hastane bunu bizi aşan bir durum var derse biz bunu değerlendiririz ama şu anda herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de hem Zeyrek ailesi hem CHP ailesi olarak bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız. Herkesin dualarına ihtiyacımız var."