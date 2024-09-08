Özgür Özel'den açıklama: "Şevval Sam konseri ertelendi"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunması ve Dersim'de 4 askerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Şevval Sam konserinin ertelendiğini duyurdu.

Bugün Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın Genel Merkezimizde 101'inci kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 8, 2024

Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Bugün Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın Genel Merkezimizde 101'inci kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.

Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.”