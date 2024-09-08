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Özgür Özel'den açıklama: "Şevval Sam konseri ertelendi"

Diyarbakır’daki Narin Güran’ın ölümü ve Ovacık'ta hayatını kaybeden 4 asker nedeniyle, CHP’nin 101’inci yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak Şevval Sam konseri ertelendi.

Güncel
  • 08.09.2024 23:50
  • Giriş: 08.09.2024 23:50
  • Güncelleme: 08.09.2024 23:57
Özgür Özel'den açıklama: "Şevval Sam konseri ertelendi"
AA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunması ve Dersim'de 4 askerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Şevval Sam konserinin ertelendiğini duyurdu.

Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Bugün Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın Genel Merkezimizde 101'inci kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.

Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.”

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