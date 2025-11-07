Özgür Özel'den Adalet Bakanı'na Akın Gürlek çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında soruşturma açması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da İhsan Doğramacı Cami’de cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2022 yılı 8 Ocak günü "Bay Kemal birilerini havlatıyor. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Sizin sokak köpeklerinden ne farkınız var" şimdi bu ifadeleri kullanan kişi bana şundan dolayı kızıyor.

'Ağzını bozdu hakaret etti' diyor. Ekrem İmamoğlu'nun eşine evladı ve babasının tutuklandığı gün Sosyal medya trolleri, o trolleri yönlendiren ordular ve sözde birtakım şeyler de falan neler yazıldı çizildi gördünüz. Dedim ki arkadaşlarımızın kendilerini içeri attıkları yetmiyor.

"KİME DEDİĞİMİ HERKES BİLİYOR"

Haysiyetleriyle oynuyorlar. Köpeğine sahip çık dedim Sayın Erdoğan dedim. Bunu kime dediğimi bütün herkes biliyor, kimlere dediğimi bütün herkes biliyor.

Ama burada Sayın Akın Gürle'in şöyle bir şeyi var. Kendisiyle ilgili bu iddialardan dolayı mesele tartışılmasın diye konuyu buraya çekmek için bana dedi savcılık. Ben ortaya söyledim. Sen üstüne alınıyorsan o senin işin. Bu konuda şimdi tazminat davası açmış. Göreceğiz tabii davanın içeriğinde ne diyor? Ben Akın Gürlek'e ne dediysem açıkça söyledim bugün. Bundan önce de tazminat davaları da açtı. Kimini kazandı, kimini kaybetti.

Ama ben ne dediysem Akın Gürlek'te söylüyorum. O gün de otobüsün üstünde dünya kadar eleştirimi yaptım.

Öbür meseleyi söylediğimde Erdoğan'a dedim ki saldıranlara itine köpeğine sahip çık. O başka bir şey. Ama kendi üstüne alıyor ki bir de savcıları da alıyor ki meseleyi buraya taşımaya çalışıyor. Şimdi meselenin taşınması gereken nokta çok açık, çok net.

Ha Erdoğan'la ilgili şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız.

Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz.

"ERDOĞAN NELER SÖYLEDİ BİZE?"

Sayın Erdoğan neler söyledi bize? Partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi? Ama biz geçen sene Türkiye'nin 1. Partisi olduğumuzda ki Erdoğan'ın konuşmasında esas itiraz ettiğim nokta o ne diyor?

Ülkemizin 2. büyük partisinin diyor. Bunu üye sayısı için hakkında bir tek söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde 1. partiyim. Son seçim söylüyorsa 1. partiyim. İlk kurulan parti diyorsa 1. parti. Türkiye'nin 1. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek. Ondan sonra çıkacak bana onu söyle bunu söyleme falan. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 1. partisidir. Onun dışında esas mesele şu.

Buradan bu güzel günün yüzü suyu hürmetine büyük bir saygıyla Sayın Erdoğan'a şunu söylüyorum. Yönettiğiniz ülkede bir anayasa var. Anayasada Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili bağlayıcı hükümler var. 138 143. Bu bu 2 153 138 153. Bu iki maddeye rağmen Anayasa Mahkemesinin esastan aldığı bir karara İstanbul Çağlayan Adliyesindeki bir 1. kademe mahkemesi ki ilk kararı da alan o anayasayı yok sayarak direniyor. Bunlarla ilgili sizin Adalet Bakanınızın sizin atadığınız Adalet Bakanı başkanı olduğu HSK hiçbir adım atmıyor. Türkiye'de hukuk düzenini ortadan kaldırdılar. Bu sadece bu tip davalarda görülmüyor ki. Anayasa Mahkemesi ne davalarda haksızlığa uğradığını iddia eden, adil yargılanmadığını iddia eden ne kadar önemli davalara bakıyor? Bundan sonra 1. kademenin üzerinde böyle bir denetim kalmadı.

"MAAŞ ALDIĞI ÇIKMIŞ ORTAYA. DAHA NE KONUŞUYORSUNUZ?"

Hakimler Savcılar Kurulu'nun Akın Gürlek hakkında soruşturması açması lazım. Adalet Bakanı bunu yaparsa kendisine özel bir basın toplantısıyla teşekkür edeceğim. Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Adalet Bakanı bunu yapmıyorsa HSK Başkanı olarak bu kadar açık bir ihlalde HSK ne iş yapacak? Bu HSK'yı niye seçiyorsunuz? HSK'nın Akın Gürle'in kendi ağzıyla söylediği hakimken, savcıyken, hem Adalet Bakan Yardımcısıyken hem İstanbul Cumhuriyet Baştan iki ayrı sefer görevlendirip oradan birinde 10 ay, birinde 1,5 yıl maaş aldığı çıkmış ortaya. Daha ne konuşuyorsunuz? Maaş almasa bile görev üstlenemez zaten. Ki maaş almış."

Ayrıntılar geliyor...