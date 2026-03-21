Özgür Özel'den 'adalet' ve 'özgürlük' vurgulu Newroz mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Newroz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nevruz; toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir. Bu topraklar; adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek" dedi.

Özel, "Çünkü bahar, mutlaka gelir. Nevruz Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.