Özgür Özel'den 'adalet' ve 'özgürlük' vurgulu Newroz mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Newroz Bayramı mesajında, "Bu topraklar; adaletin ve özgürlüğün bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek" dedi.

Güncel
  • 21.03.2026 11:42
  • Giriş: 21.03.2026 11:42
  • Güncelleme: 21.03.2026 11:46
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Newroz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nevruz; toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir. Bu topraklar; adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek" dedi.

Özel, "Çünkü bahar, mutlaka gelir. Nevruz Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

