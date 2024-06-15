Özgür Özel'den 'Adalet Yürüyüşü' mesajı: Mücadelemiz sürecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Yürüyüşü'nün 7. yıldönümüne ilişkin, "86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 7. yıldönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

2017 yılında başlatılan Adalet Yürüyüşü hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında" dedi.

Özel, mesajında, "86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek" ifadelerini kullandı.