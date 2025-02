Özgür Özel'den Adıyaman’da konteyner kent ziyareti: “Öğrencilerin bir an önce sağlam okullara kavuşması lazım"

CHP genel Başkanı Özgür Özel, bugün 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman’a gitti. Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte TPOA mevkiinde bulunan K15 ve K12 konteyner kentlerini ziyaret etti. Özel, burada çocuklarla sohbet etti.

Özel, basın mensuplarının "Çocuklar hala, 'Tablet sıkıntımız var, internetimiz yok' diyorlar. Çocuklar için bu konuda bir yardım talebiniz var mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Elektrik ve internet sorunu çok büyük bir sorun. Çok sık elektrik kesintisi şikayeti alıyoruz bütün deprem bölgesindeki illerden. Bir de internet çok sayıda cihaz bağlandığı için bunların güçlendirilmesi lazım ama yapılması gereken kalıcı konutların derhal bitirilip bu insanların evlerine kavuşması. Yani konteynerin interneti tabii ki güçlendirilsin ama esas çözüm kalıcı konutlar bir de kalıcı okullar. Burada 17 öğrencimiz var. Dört tanesinin okulu normal, 13 tanesi konteynerde okula gidiyor. Bir an önce artık sağlam okullara kavuşmaları lazım. 'Bir yılda yapacağız' diye söz verilen evler iki yıl bitti, daha yüzde 30'u yapıldı, yüzde 70 konteynerde. Okullar öyle. Sınıflar birleştirilmiş. Soruyorum, 'Okul nerede' diye, 'Çok uzak' diyorlar. Servis ücreti maalesef velilerden. Şuranın elektriğinin parasını konteynerde kalanlardan almaya niyetlenmişler. Bugün uyardık, 'yapmayın' diye. Bu uzakta okulu olan öğrencinin servisinin mutlaka parasının ödenmesi lazım. Bunlar çok tatlı pırıl pırıl çocuklar ama eğitimleri aksarsa ömürlerinden gelecekte telafi edemeyecekleri kayıplar olur. Bir an önce hem okul hem ev işlerinin çözülmesi lazım. Biz burada da tablet eksiği olan varsa not edeceğiz, onları halledeceğiz inşallah."

"BURALARIN ALT YAPISININ DOĞRU BİR ŞEHİR ALT YAPISI GİBİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Özel, depremzede vatandaşların kendisine temel olarak ilettikleri sorunları ise şöyle anlattı:

"Bir kere yazın klimalarda aşırı yüklenmeden dolayı sürekli elektrik kesintisi var. Konteynerde sıcaklık sorunu var. Kışın ısınma sorunu var. Maalesef bir de insan yaşamı bütün ailenin bir göz odada yaşamasına uygun değil. Çocukların ve büyüklerin farklı farklı sorunları oluyor. Hızlı bir şekilde herkesin kendine ait odasının olduğu evlere geçilmesi gerekiyor. Bunun yanında tabii ki alt yapı sorunları için burada belediyemiz gayret gösteriyor ama birçok şehirde toz, toprak, çakılın içinde yağmur olduğunda baskın sorunları oluyor. Kaçınılmaz. Buraların alt yapısının doğru bir şehir alt yapısı gibi olması mümkün değil."