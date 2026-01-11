Özgür Özel'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ın annesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın annesi Meral Serdar’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, Denizli’deki programının ardından Ankara’ya dönerken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın annesi Meral Serdar’ı evinde ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özgür Özel’in ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan anneme geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve beraberindeki heyete çok teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.