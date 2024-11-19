Özgür Özel'den "Ahmet Özer" çıkışı: İddianame yok, çünkü ortada delil yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yasa getirdiler herkes ajan. Gazeteci ajan, öğrenci ajan, herkes ajan. 'Kırmızı alarm ilan ediyoruz' dedik, bu yasa geçmeyecek elden gelen ne var yapılacak dedim gruba. Grup bu talimatı aldı. Mücadele verildi. Etki ajanlığı yasası geri çekildi.

Dün Esenyurt'taydık. CHP tarihinde MYK toplantıları bugüne kadar 3 kez ilçede yapıldı. Biri Soma'da ikinci ve üçüncü ise Esenyurt'ta. Yine Esenyurt'a gittik. Hep birlikte demokrasiye karşı girilmiş, siyasi darbe girişimine karşı ne yapmamız gerektiğini konuştuk. O gün tutukladın, sonra gizli tanık yarattın. Güya o gizli tanığın ifadesiyle iddianame yazacak. Tek sanıklı dava 22 gün oldu iddianame yok. Delillerin yaratıldığı sürecin adalet getireceğine kimse inanmaz. Esenyurt'ta kimse böyle bir sürece inanmıyor. AK Parti ve MHP'ye kötü haberim şu; gidin Esenyurt'u gidip dolaşın. Esenyurt'ta yapılan araştırmalarda, işgale yüzde 81 ile itiraz ediyor. Ahmet Özer'e oy vermeyen 5 kişiden 4'ü 'haksızlık yapılıyor' diyor.

"DEMOKRASİ TOKATINI ALNINIZIN ORTASINA YİYECEKSİNİZ"

Haklarında hiçbir suçlama olmayan, milletin seçtiği koca bir Esenyurt Belediye Meclis'inin birini seçmesi yerine Tayyip Bey'in seçtiği birinin yenilmişliğin, acziyetin göstergesidir. Bunun adı demokrasi değil. Bu mızıkçılığın cevabını Esenyurt'tan alacaksınız. Nasıl İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ettiniz de millet İmamoğlu'nu tekrar seçtiyse aynı şekilde demokrasi tokatını alnınızın ortasına yiyeceksiniz.

Esenyurt'ta tüm sanatçılarımız, yazarlarımızı, gazetecilerimiz ve düşün insanlarımızı bekliyoruz. 81 il başkanı Esenyurt'ta olacak. Bir tam gün Esenyurt'un 43 mahallesinde her mahallede iki il başkanı ve milletvekillerinin bulunduğu mahalle toplantıları yapacak. Mücadeleyi meydandan mahalleye taşıyoruz.

"MİLLETVEKİLLERİNE VE POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Kayyımın nasıl çalışmaları durdurduğunu ve kayyımın zaten zor durumda olan Esenyurt'u nasıl paçasından aşağı çekmeye çalıştığını anlatacağız. Esenyurt'ta görev yapan tüm milletvekilimizden yöneticisine, hepsine teşekkür ederim. O polislerin her biri eş, ana, baba, evlat ve kardeş. Eve gittiklerinde onları mahçup edecek muameleyle karşılaşmasınlar. O kadar yüksek tansiyona, uykusuzluğa ve kumanyaya mahkum göreve rağmen polis de bizi engelledi, kanunsuz işlere alet edildi ama bize karşı saygısızlık yapmadı. Ben bu milletin vekillerine de polislerine de teşekkür ediyorum. Biz başkanımızın arkasındayız. Mahkemede aklanacak, görevinin başına dönecektir."

"SAĞLIK BAKANI İSTİFA EDECEK, O HESAP VERİLECEK"

Bugün Meclis'te bir konuk var, Sağlık Bakanı. Bir yanda Yenidoğan Çetesi yargılanıyor, bir yanda Sağlık Bakanı sağlığı, hastaneleri, yenidoğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıyor, bütçe istiyor. O 2016'dan Sağlık Bakanı ki bakan olduğu güne kadar; İl Sağlık Müdür. Onun döneminde yaşanıyor ne yaşanıyorsa. Hastanelerin sahipleri o kadar hatırlı kişiler ki o hastanelere çocuklar yatırılmaya devam ediyor. Bu çetenin başındakiler o kadar şımarmışlar ki savcıyı tehdit ediyor. İşte o sürecin sağlık müdür, bugün gelmiş, 'Ben Sağlık Bakanı'yım' diyor. Evlerde o beşikler boş duruyor. 18 sene sonra bir mucize çocuğu olmuş, o çocuğu da o çete öldürmüş. Bu gelmiş, komisyonda kendisine bakan muamelesi yapılmasını bekliyor. O istifa edilecek, o hesap verilecek; o güne kadar bunların yüzüne bakılmayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'E TEPKİ

Laiklik din düşmanlığıymış da, yok camiler ahır olmuş da. Eğer o anayasayı yapanlar, bu ülkeyi kuranlar, başta Gazi Mustafa Kemal olmasaydı, o camilerde şimdi ezan okunmuyordu.

Biz cami falan kapatmadık ama yaptıysak bile halen bu senin yaptığın çocukları aç, susuz bırakmanın milyon günahı var. Bu küstahın bu söylediği sözlere siyasi zeminde laf yetiştirmek yerine bunu niye yaptığını görmek lazım. Derdi bu; tartışmayı başlatayım, Özgür Bey ile Tayyip Bey cami tartışması yaparken ben kenarda durayım, bakanlık yapayım. AKP'nin içinde çok kötüsü vardı ama bu kadar beceriksizi, vicdansızı gelmedi. Bu iktidar 22 yıl sonra kutuplaştırma siyasetinin ekmeğini yiyemediği bir dönem yaşıyor.

(İhracı istenen teğmenler) Suç güya emre itaatsizlik. Esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri. Gerici Hizbullah kafası harekete geçti. 8 gün önce elini sıktığı, selamını aldığı, şakalaştığı, madalyasını taktığı o birinci, kadın teğmenimiz başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Sonra soruşturmalar, darbeci diyenler.. Suç; güya emre itaatsizlik. Esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demesi. Bu darbecilikmiş, 28 Şubat'mış. 28 Şubat'ta Mustafa Kemal yok birader. Meseleyi 28 Şubat'a götürmeye çalışanlara diyorum ki bu mesele sizin hazımsızlığınız. Keşke Yunan kazansaydı diyen deli Kadir'in askerleriyseniz bilelim. 15 Temmuz günü gördük Gülen'in askerleri ne yaptı bu ülkeye."

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