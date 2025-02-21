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Özgür Özel'den Ahmet Özer iddianamesine tepki: Kılıfına bile uydurulamamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyum atanan ve 5 aydır cezaevinde tutulan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. İddianame için 'kılıfına bile uydurulamamış bir kumpas' diyen Özel, "Siyasi iktidarın aparatları, Ahmet Özer’in suçsuzluğu ve Esenyurt halkının tertemiz iradesini asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 21.02.2025 16:40
  • Giriş: 21.02.2025 16:40
  • Güncelleme: 21.02.2025 17:00
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Ahmet Özer iddianamesine tepki: Kılıfına bile uydurulamamış
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla düzenlenen iddianameye tepki gösterdi.

İddianameyi 'kılıfına bile uydurulamamış bir kumpas' sözleriyle nitelendiren Özgür Özel, "83 sayfalık iddianamenin tamamına yakını açık kaynaklardan ulaşılan asılsız detaylarla doldurulmuştur" dedi.

"Siyasi iktidarın aparatları, Ahmet Özer’in suçsuzluğu ve Esenyurt halkının tertemiz iradesini asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullanan Özel'in açıklaması şu şekilde:

İDDİANAME

Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" sulamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı: 15 yıla kadar hapis istemi
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