Özgür Özel'den Ahmet Özer iddianamesine tepki: Kılıfına bile uydurulamamış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla düzenlenen iddianameye tepki gösterdi.

İddianameyi 'kılıfına bile uydurulamamış bir kumpas' sözleriyle nitelendiren Özgür Özel, "83 sayfalık iddianamenin tamamına yakını açık kaynaklardan ulaşılan asılsız detaylarla doldurulmuştur" dedi.

"Siyasi iktidarın aparatları, Ahmet Özer’in suçsuzluğu ve Esenyurt halkının tertemiz iradesini asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullanan Özel'in açıklaması şu şekilde:

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında tutuklandıktan 155 gün sonra düzenlenen iddianame, kılıfına bile uydurulamamış bir kumpasın ürünüdür.



İçi boş iddialarla, suçsuz yere tutuklanan Başkanımız hakkında, 155 gün beklenerek suç uydurulmaya çalışılmıştır.… — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 21, 2025

İDDİANAME

Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" sulamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.