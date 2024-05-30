Özgür Özel'den Ahmet Uğurlu için başsağlığı mesajı

CHP Lideri Özel, yaşamını yitiren oyuncu Ahmet Uğurlu için yayınladığı başsağlığı mesajında "Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/OXiOQ549re — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 30, 2024

Usta sanatçı Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Uğurlu'nun yaşamını yitirdiğini duyuran Zafer Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı.