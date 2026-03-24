Özgür Özel'den Akın Gürlek'e çağrı: Milletin karşısına geçip hesapları açalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Özel, konuşmasının başında bir dönem CHP'de grup başkanvekili olarak görev yapan, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aday seçimine tepki göstererek CHP'den ayrılan Emine Ülker Tarhan'ı kürsüye davet etti.

12 sene sonra tekrar CHP'ye katılan Emine Ülker Tarhan'a Özgür Özel parti rozetini taktı.

"ÇAĞIRDINIZ GELDİM, EYVALLAH"

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Emine Ülker Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet' diyorum. Algılarmızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız geldim, eyvallah, sağolun" diye konuştu.

Daha sonra tekrar kürsüye gelen Özgür Özel "Bu partinin tüm değerlerini kucaklayarak, kimseye sırt dönmeyerek, omuz omuza iktidara yürüyoruz" dedi.

"ERDOĞAN, BİR İMZASIYLA KDV'Yİ YÜZDE 1'E İNDİREBİLİR"

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, yeni bir enflasyonu gündemimize getirebilir. Dünden itibaren ham petrola gelen zam pompa fiyatına yansıtılmaya başlandı. Erdoğan, bir imzasıyla KDV'yi yüzde 1'e indirebilir. Bunu yaparsa hem bugünkü pompa fiyatları ucuzlayacak, mazot fiyatlarını da yüzde 20 bandında tutabileceğiz. Bunlar bir süre vergi kaybı yaratacak ancak taşınan tüm mallara doğal olarak zam gelmesinden ve fiyat artışlarından olumsuz etkilenen her kesimi enflasyondan koruyacak."

Türkiye'de yargının durumuna ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

"Yargıya güven yüzde 18 ise orada hiçbir şeye güven yoktur. Ne siyasetten gelen, ne siyaseti bilen, aksine siyasete özenen ama paçasından acemilik akan gözünü hırs bürüyen bir atanmış şahısla baş başayız. Siyasette iktidarın tükenmişliğinin simgesine dönüştü bu atama. Çok kişinin hakkına girildi ve 'Ak toroslar çetesi' geldi Adalet Bakanlığı'na yerleşti."

MAL VARLIĞI TARTIŞMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki mal varlığı iddialarını dile getirmeyi sürdüren Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bu 16 taşınmazın tamamının ID numaraları, ya yakın zamana kadar ya da şu an bu mallara sahip olduğunu gösteriyor. Bu ID numaralarını kimse yalanlayamıyor. Fazlasının olduğunu da iddia ediyoruz. Gösterdiği tapuların içinde yer almayan, aynı numarayla bir de bunlara bakalım. Gösterdiği kayıtta bu yok. Biz diyoruz ki bu evi 9 milyon liraya aldı, 3+1. Aynı tarihte 14 milyon TL'ye 2+1 satılıyordu. Açıklamayı TEMA İstanbul yaptı. Akın Gürlek'in evi satın aldığını söyledi. Eldeki bu açıklama ve bu belge Ağrı dağı kadar gerçek. Şimdi bu milletin karşısına geçip hesapları açalım, maaşının iki katı kadar olan para nereden gelmiş görelim. Geçen hafta 4 isim verdim. Biz kontrolünü yapmadan hiçbir şeyi açıklamıyoruz."

Konuşmasının devamında Furkan Torlak'ı işaret ederek bir iddiada bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek'in yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adı geçen biri. Bu iddiaların yüzde 1'i bile gerçek olsa tutuklanacakken tutuklanmayan biri, İletişim Başkanlığı'nda güya dezenformasyondan sorumluydu görevden alınmıştı. Bilenler anlatıyor. Adalet Bakanlığı'nın yanında gayriresmi bir ofis açmışlar. Oradan Adalet Bakanlığı adına haysiyet cellatlığı yapıyor. Kişi başka şeyle suçlanıyor. O kişinin telefonu alınmış, o telefondan 'falanca kişiye şu mesaj atılmış' diye başkalarına mesaj atıyor. O telefon birine geçiyor Adalet Bakanı'nın yan odasından haysiyet cellatlığı için mesaj atıyor. 'Ak it' gazetesi var mesela bunu alıp yapıştırıyor. Aldığı gibi yapıştırıyor. Böyle biri Adalet Bakanı ile birlikte gelmiş, ona oda vermiş otur oradan yaz diyor. Tek tek tespit ettiriyorum.

Bir gün bu yalanların, Adalet Bakanlığından oraya oturtulan o şeytandan, oraya oturmasına izin verenlerden bunların hesabı sorulacak arkadaşlar. Türkiye'de 4 kişi tapu sorgulamış diyip kendilerince yine FETÖ şampuanlarıyla ellerini yıkayacaklar. O kişiler bizim kaynağımız değil hiçbiriyle bağlantıyı kabul etmeyiz. Devletin içinde tapuları muhalefete sızdıran biri varmış. Bunu düşünüyorsun da ana muhalefet partisinin kızının oturduğu evin adresini, fotoğrafını paylaşana bir şey diyemiyor musun? İki gün haysiyetsizlik yaptılar şimdi pardon diyen bile yok.

Ellerinden öpeyim babanın ama Vera'nın babası var Tayfun Kahraman. Tayfun Kahraman, sayın Erdoğan'a ta kaç yıl önce mektubunu verdi. Gezi'de kimsenin burnu kanamasın diye mücadele eden Tayfun Kahraman. Fatih Keleş'in oğlunu, iddianamede adı bile yok, babaya zulüm olsun diye cezaevinde tutuyorlar. Mehmet Murat Çalık'ın annesi evladına el sallıyor hastaneden. Bu kadar vicdansızlığın artık bir sınırı var. Böyle bir ülkede huzur olmaz, barış olmaz, kardeşlik olmaz. Arkadaşlarımıza adil bir yargılama, Türkiye'ye de adaletli bir Adalet Bakanı istiyoruz."

"TURBUN BÜYÜĞÜ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

İktidarın 'terörsüz Türkiye' olarak isimlendirdiği sürecin de Akın Gürlek ile yürümeyeceğini vurgulayan Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'lilere de seslendi:

"Ak Parti'ye çağrımdır: Susarak beklemek suça ortak olmaktır. Kendilerini bir şekilde partilerini eleştirmeye ve bu işte bir parça olmamaya davet ediyorum. Bugün Devlet Bahçeli'ye yakın bir ismin yaptığı açıklamayı önemsiyorum. Akın Gürlek o kapsamlı açıklamayı yapamaz, Cumhur İttifakı da bu yükü omzunda taşıyamaz. Şimdi 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. Beyaz torosçular Adalet Bakanlığı'nda duruyor. Kayyum kalksın diyorlar kayyumu atayan da Sırrı Süreyya Önder'e ceza veren de Demirtaş'ı içeride tutan bu Akın Gürlek'tir. Böyle bir profille bu işin yürümesi asla mümkün değildir. Sayın Erdoğan, bu tapuları ilk kez benden mi duydun? Ben bunları gündeme getirene kadar kimse sana Akın Gürlek'in mal edinmelerinden bahsetmedi mi? Kapalı kapılar ardından bunlar konuşuldu, herkesin haberi var. Ne yapılıyorsa onun bilgisi dahilinde yapılıyor. Turbun büyüğü Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"TUTUKLAMAYA YOL AÇAN GİZLİ TANIK ORTADA YOK"

Özgür Özel, İBB davasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Ayaklarına dolaştırmaya devam ediyorlar. Bütün yaz boyunca televizyonlarda dinlediniz. Valizlere para taşımalar, gizli görüşmeler, lüks araçlar... Bunların biri bile iddianamede yer almadı. Silivri'de bunların hiçbiri konuşulmuyor ve bu yüzden televizyonlar bunları yayınlayamıyor. Meşe denen gizli tanık ortadan kayboldu, yerine başka gizli tanık koydular. Tutuklamaya yol açan gizli tanık yok şu an ortada. Tutuklu öğrencileri tutuklayanlar da hep aynı çetenin mensubu. Erdoğan'a karşı İmamoğlu aday olmasın diye bu kumpası kuranlar var. Ekonomik krizin, terörsüz Türkiye'nin, İran savaşının hepsinin birbiriyle alakası var. Biz CHP olarak tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz. Birilerinin ortaya koyduğu bu vicdansız ve korkak ama cübbeden aldığı gücü orantısız kullananlara karşı teslim olmayacağız. Bu süreç, CHP'yi ve muhalefeti bir adım geri attıracak bir süreç değildir."

"İKTİDAR TARAFSIZ GÖRÜNÜP ABD VE İSRAİL'İN YANINDA DURUYOR"

İktidarın İsrail ve ABD'nin İran'a açtığı savaştaki politikasını eleştiren Özgür Özel, "İktidar tarafsız görünüp ABD ve İsrail'in yanında duruyor. Kendine ait bir planı yok. Erdoğan, başkasının planının bir parçasıdır. Kenan Evren dönemi dışında hiçbir zaman Türkiye, ABD’ye bu kadar tabi olmamıştır. En kötüsüne hazır olmak lazım. Edilgen tarafsızlıktan etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz" diye konuştu.

