Özgür Özel'den Akın Gürlek'e yanıt: İtiraz ettikçe yeni belgeler ortaya koyacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart’ın yıldönümünde açıklamalarda bulundu.

Medyascope, ANKA Haber Ajansı ve Halk TV’ye konuşan Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aralarında geçen mal varlığı ve gayrimenkul tartışmalarına değindi.

CHP lideri Özgür Özel, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce sahip olduğunu iddia ettiği gayrimenkul varlıklarını tapu kayıtlarıyla birlikte açıklamış ve Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu savunmuştu.

"ELİMİZDE 16 TANE ID NUMARASI VAR"

Gürlek’in 4 adet konutu olduğunu söylemesine yanıt veren Özgür Özel, “Elimizde 16 tane ID numarası var. Bu mallar ya üstünde, ya aldın ve sattın, ya bu malın parası sende var kardeşim. Hiçbir yere kaçamayacak" dedi.

"İTİRAZ ETTİKÇE YENİ BELGELER ORTAYA KOYACAĞIZ"

Akın Gürlek'in kamuyuna açıkladığı ekran görüntüsüne de değinen Özgür Özel, "Bu ID'ler sahte diyen yok. Tapu sorgulama ekranında filtrelenmiş aramalar var. Bizim gösterdiklerimiz arasında İzmir'dekiler yok. İstanbul'da Avcılar belediyemizden Akın Gürlek tarafından 'Bu gayrimenkulü ben satın aldım' bildirimi ve ödediği emlak vergisi var. Yine 'malımda yok' dediği ve satın aldığı evin taksit senetleri var. İtiraz ettikçe yeni belgeler ortaya koyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

GÜRLEK'İN BABASINA SESLENDİ

Akın Gürlek’in, Adem Metan ile yaptığı yayında babasıyla ilgili kullandığı “Babam bir kere camiye gitmiş, orada ‘Oğlun şöyle böyle’ demişler. Bunlar hoş şeyler değil" sözlerine değinen Özgür Özel, “Babasının ellerinden öperim ama oğlu bu kadar zulüm yapıyor ve biz eleştiriyoruz diye babasına camide adalet sorusu sormuşlar. Sen ailelere haysiyet cellatlığı yaparken iyi de babana camide bunu demeleri mi kötü?” dedikten sonra Gürlek’in babasına “Senin oğlan bildiğin gibi değil. Kul hakkına giriyor, çok ah alıyor, çok günah işliyor” sözleriyle seslendi.

19 MART MESAJI

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart’ın yıldönümü hakkında da mesajlar veren CHP lideri, "Bugün 19 Mart. Bugün bayram değil, bugün acının-öfkenin ve başlayan bir direnişin yıldönümü. Her şey bittiğinde, bu süreci yapanlar yargılanacak ve bugün yeni bir demokrasi bayramı olarak kutlanacak" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN B PLANI OLMAZ"

“Erdoğan kendi atadıklarına kendisini alkışlattırarak siyaset yaparken biz meydan ve sokak siyaseti yapıyoruz. Biz haklıyız, ahlaki ve psikolojik üstünlük bizde" diyen Özel, şunları kaydetti:

“CHP'nin B planı olmaz, CHP'nin iktidara gitmek ve bunlardan hesap sormak gibi bir A planı olur. A planının içinde biri düşer, öbürü düştüğü yerden bayrağı alır. Hiç kimseden korkumuz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar teslim olmuyoruz."