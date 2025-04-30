Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' tepkisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenelilen bugün Silivri 1’Nolu salonda görülen dava 20 Haziran'a ertelendi.

Duruşmanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, açıklama yaptı.

Cem Aydın, "Siyasi bir davayı görüyoruz. Bu siyasi yargı operasyonunun gençlik ayağına bugün şahit olduk. Biz İstiklal Marşı'mızın ilk kelimesindeki yerdeyiz. 'Korkma'dayız. Korkmuyoruz ve hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Dün Çağlayan Adliyesi'nin önündeydik. Ümit Özdağ'ın, sayın genel başkanın duruşmasından sonra oradaki meydandan korkmuş başsavcı, oradaki meydanı bariyerlerle kapatmıştı. Burada da bizim gençlik kollarından korkmuş. İstanbul'da Çağlayan'da görülmesi gereken mahkemeyi Silivri'ye getirdi. Cem tutuklu olmadığı halde, Silivri'yle bir bağı olmadığı halde buradaki salona getirdiler ki gençlerin ilgisinden uzak bir yerde olsun. Ama çok sayıda gençlik kolları üyemiz Türkiye'nin dört bir yanından Genel Başkanımız Cem Aydın'la dayanışma için burada. Biz de bugün davasını takip ettik.

Dava olağandışı bir seyre büründü. Sebebi suçluların telaşı içinde olmasından kaynaklanıyor. Buradaki mahkeme heyeti için söylemiyorum. Ancak İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, içinde bulunduğu psikoloji ve bu davaya bugün müdahillik talebiyle buraya yolladığı avukatı açısından söylüyoruz.

Bugün burada Cem Aydın, benim daha önce Akın Gürlek'le ilgili yapmış olduğum tespitler, işte kendisinin "Hakimler başarılıysa bulundukları yerde durur. Mahkeme mahkeme gezdirilmezler." hakimlikte verdiği kararların doğruluğu ve yargı sisteminin ondan memnuniyeti, eğer daha üst bir göreve terfi ettirmiyorsa, seçilmiyorsa, bulunduğu yerde kalmasındandır. Hatta hakimlerin yer değiştirilmeme teminatı anayasada da tarif edilmiş.

Akın Gürlek, geçmişte özgürlükler adına utanç verici ne kadar karar varsa vermiş, o dönem kendisine seyyar giyotin demiştim. Bu konuşmalar paylaşıldı. Cem Başkan da bu paylaşımı retweet etti ve bu yüzden yargılanıyor.

''SANA YARGILATIRLAR MI?''

Benim dokunulmazlığım var bana dokunamıyor, Gençlik Koları Başkanımız üzerinden bizimle hesaplaşacak? Sana yargılatırlar mı? Akın Gürlek'in her zamanki halidir bu. Utanılacak işler bunlar. Öyle Akın Gürlek'in buraya vekil yollayıp CHP ifadelerini yargılayamayacağını bugün bir kez daha gördük. O ancak kendine verilen görev üzerinden, talimatla hukuk insanı olarak değil; aylar öncesinin siyasi bir kişiliği olarak burada Tayyip Erdoğan'ın bükemediği bilekleri yargı yetkisiyle bükmeye çalışmakla görevlendirilmiş bir kişidir kendisi.

Selahattin Demirtaş'ı içerik atttığı için kendisi terörle mücadele kahramanıymış. Şimdi Demirtaş'ı çıkarmaya çalışıyorlar.

Ahlaki üstünlüğümüz elimizdedir. Çoğunluğun gücüyle yürüyoruz. Bu akşam da adalaetten yana olan herkesi 20.30'daki Başakşehir mitingimize bekliyoruz'"

Ayrıca Özgür Özel, bu akşam 20:30'da Başakşehir'de yapılacak mitinge çağrı yaptı.