Özgür Özel'den AKP'li Karaismailoğlu’na yanıt: "Kayyumcu çırağının seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Taziye için kente gelen Özel, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi ve basına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta salı günü önceki dönem Trabzon Eczacı Odası Başkanı ve Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreterlerinden Sabih Tekin Çağlar'ın kıymetli annesi vefat etmişti. Ben Çarşıbaşı’nda elinden kara lahana çorbası her geldiğimde içtiğim, son geldiğimde de hastanede ziyaret ettiğim annem yerine olan birisinin cenazesinde bulunamamanın üzüntüsü içindeyim. Çünkü o gün tüm Türkiye'den gelen şehit aileleri ve gazilerimizin derneklerini misafir ediyorduk Ankara'da. Ve bizlerle görüşmek için tüm Türkiye'den gelmişlerdi, o yüzden gelememiştim. Hacıbektaş programımızdan sonra buraya geldim. Bugün hem Sabih Tekin Çağlar'a başsağlığı ziyaretinde bulunacağız.

Ayrıca tabii çok zorlu bir sürecin içindeyiz. Normalde kazandığımız bütün belediyeleri ziyaret ediyoruz. Neredeyse en yakınımız en sona kaldı. Ahmet Başkan'ı Ortahisar Belediyesi'ni ziyaret edemedik. Geçen ziyaretimizde kendisi hakkını Yomra Belediye Başkanımıza vermişti. Yomra aileye yeni katıldı, hep birlikte orayı ziyaret etmiştik. Ayrıca Beşikdüzü Belediyemize de uğrayacağız. İlçe binalarımıza uğrayacağız. Aslında taziye için geldik ama günü daha önce geldiğimizde yapamadığımız ziyaretlerle örgütümüzde, il başkanımızda, ilçe başkanlarımızda, belediye başkanlarımızla değerlendirmeler yaparak, sohbetler yaparak içinde bulunduğumuz kritik süreci hem Trabzon açısından hem tüm Türkiye açısından değerlendirerek bugünü geçireceğiz. Akşamüstü Giresun'dan Ankara'ya hareket edeceğiz.”

"HER DARBENİN BİR GÖREVLENDİRME LİSTESİ VAR"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun kendisine yönelik “Terbiyesiz, hırsızlığı meşrulaştırıyor” ifadelerine cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

“Adil Bey'in kendi terbiyesini gösteren bir seviye. Eğer ben Adil Bey'in seviyesine inersem çıkarken vurgun yerim. Böyle çok düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor. Adil Karaismailoğlu'nun seviyesine inen çıkarken vurgun yer. Ama hatırlattığınız ifadeyi tekrar edelim. Bütün Trabzonlular şunu bilsin. Hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeye kazandırdığı çok partili rejimde yani sandıkla gelenin sandıkla gitmesiyle yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mirastır. Millet ne derse o olur. Milletin demediği olmaz. 47 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamamıştı. Ağzımızı açıp tek kelime etmedik, kusuru kendimizde aradık. AK Parti kuruldu, 23 yıl boyunca kazandı. Hiç onlar seçildi ama biz yönetelim demedik. Hatta kendilerinin etle tırnak gibi oldukları, ne istedilerse verdikleri FETÖ darbe girişiminde bulundu. Biz seçilmişlerin arkasındayız, demokrasinin arkasındayız, darbenin karşısındayız dedik. Bunlar birbirine düştü diye fırsatçılık bile yapmadık. Ama ilk kez 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de ikinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38 oyla birinci parti oldu. İstanbul'u da üçtür Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler, seçimi iptal ettirdiler. Büyük bir farkla kazandık. İkinci kazandığından sonra beş yıl görev yaptı. Bu sefer yüzde 50’nin üzerinde, bir milyonun üzerinde bir oyla kazandık. Dayanamadılar. Bu sefer de kayyum atamaya kalktılar. 19 Mart'ta biliyorsunuz bir terör soruşturması açarak güya Ekrem İmamoğlu Trabzon'un evladı, terör örgütüne destek oluyormuş diyerek kendisine kayyum atamaya kalktılar. Biz o kayyum atamaya milyonlarla İstanbul'da karşı çıkıp bu darbeyi püskürttük. Her darbenin bir bildirisi var. Bunu da TRT'den okudular. Her darbenin başında bir cunta var. Kimlerin yönettiğini biliyorsunuz. Her darbenin bir görevlendirme listesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atayacakları kayyumun ismi de Adil Bey'in kendisi. Bunu bütün Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi. Trabzon yerel basınından haber yaptırdı İstanbul'a kayyum olarak Adil Karaismailoğlu atanıyor diye. Ama millet dedi ki dur bakayım darbecilerin çırağı sen ne oluyorsun seçilmediğin yere nasıl geliyorsun dedi. Milyonlar darbeyi püskürttü. Kayyumcu çırağı da açıkta kaldı. Şimdi bu kayyumcu çırağı bu suçüstü halinde utanmadan biraz önce söylediğiniz ifadeleri kullanıyor. Dediğim gibi kayyumcu çırağının seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz. O sözlerine o yüzden cevap veremiyoruz.”

"CHP BELEDİYECİLİĞİNE ÖRNEK OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"

Ortahisar Belediyesi’nin çalışmaları hakkında konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bizim kent lokantalarımızı başka belediyelerde örnek alıyorlarsa bu hiç kötü bir şey değil. Çünkü bu sayede geçim durumu iyi olmayan birilerinin çok uygun fiyatla beslendiği, protein aldığı, öğünü geçirdiği, karnını doyurduğu. Bundan dolayı yine Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliğine örnek oldukları için teşekkür etmek lazım. Yok taklit ediyorlarsa bunda da hiç kızacak bir şey yok. Taklitler asillerini yüceltir, ast olanları yüceltir. Ondan Ahmet Başkan'a örnek alıp bir takım hizmetler yapılıyorsa bunun için Trabzon'a da hayırlısı olsun. Ahmet Başkan'a da teşekkür ederiz. Burada hiçbir sorun yok.”