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Özgür Özel'den Akşener'e 'teşekkür' mesajı: Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadele edeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Meral Akşener, nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, adaletin çürümeye yüz tuttuğu böylesi bir dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 08.11.2023 00:16
  • Giriş: 08.11.2023 00:16
  • Güncelleme: 08.11.2023 00:22
Özgür Özel'den Akşener'e 'teşekkür' mesajı: Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadele edeceğim
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesi sonrasında kendisini tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Özel, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sayın Meral Akşener, nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, adaletin çürümeye yüz tuttuğu böylesi bir dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim."

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