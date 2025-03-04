Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki: Bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına ilişkin, "Dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dört gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Köseler hakkında açıklamalarda bulundu.

Köseler’in gözaltına alınıp günlerce mahkemeye çıkarılmak için bekletilmesini "siyasi bir tercih ve basiretsiz bir güç gösterisi" olarak değerlendiren Özel, "Biz, adaleti her gün biraz daha çürüten, kendinden olmayan herkese düşman hukuku uygulayan bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Beykoz’da her iki kişiden birinin oyuyla seçilen, adresi belli, 65 yaşındaki seçilmiş belediye başkanını, ailesinin yanında saat 04.00'te gözaltına aldırmak, yıldırmak için dört gün gözaltında tutmak ve kaçma şüphesi yokken tutuklatmak siyasi bir tercih ve basiretsiz bir güç gösterisidir.

İktidar, Türkiye’nin dünyadaki itibarını ve güvenilirliğini yerle bir eden hukuksuz uygulamalarla, en büyük zararı güzel ülkemize vermektedir.

"DARBE İTTİFAKININ TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ DAHA FAZLA TIKAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Biz, adaleti her gün biraz daha çürüten, kendinden olmayan herkese düşman hukuku uygulayan bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız.

Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz."