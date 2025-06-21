Özgür Özel'den Altaylı tepkisi: "Hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı’’nın sosyal medya kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit içerikli sözlerle hedef aldığı iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Saraydaki danışman sabah 'suyun ısınmaya başladı' diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor.

Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş.

Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır.''