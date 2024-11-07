Özgür Özel'den 'Ankara Büyükşehir' açıklaması: MİT'e talimat verildi, buna kalkışmasınlar!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül döneminde katledilen yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı.

Etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ben sayın Bakırhan'ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum" diyen Özel, "En sert şekilde de bu görüşlere karşı çıkıyorum ama söz söyledi, sözün cevabının sözle verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Bir siyasi partinin genel başkanına kullandığı ifadelerden dolayı soruşturma başlatılalım, dokunulmazlık tartışması başlatalım falan, ülkeyi bu tip yönetmenin getirdiği durum ortada. Tuncer Bakırhan'ın tartışılan cümleleriyle herhangi bir mutabakatım olmadığı gibi en sert şekilde karşı çıkıyorum."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'E KAYYUM SÖYLENTİLERİ

Esenyurt'un ardından diğer belediyelere de kayyum atanacağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de ismi geçtiği şeklindeki soruya Özel, "Bir kere Esenyurt meselesindeki tavrımız, tutumumuz, halkın seçtiği halkın hesap verir. Suç işlediyse mahkemeye hesap verir. Mahkeme sonuçlanıp kesinleşince halk adına kararını ilan eder. O güne kadar soruşturmanın başladığı gün kayyum atamak, mahkemeyi de halkı da tanımamaktır" ifadelerini kullandı.

MİT'E TALİMAT VERİLDİ

Özel, şunları ifade etti: "Melih Gökçek'in trol orduları, Melih Gökçek'in birtakım operasyon adamları ve hesapları, şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya gerek duyulmamış hususları, birtakım soruşturma yürütülüyor falan. Bir taraftan da şunu duyuyorum; MİT'e verilmiş bir talimat 'Eşeleyin eşeleyin, bir şeyler bulun', işte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım'. Buna kalkışmasınlar, her şeyden haberimiz var.

"Bu arada sayın MİT Başkanı'na bir yazı yazmıştım" diyen Özel, şunları kaydetti: "AK Parti Grubuna bir sunum yapmıştı, onlara ne sunumu yaptınız, bizim bilmemiz gereken ve bilmediğimiz ne var? Eğer AK Parti'nin FETÖ meselesinde kendi zaafiyeti varsa onu söyleyin, yok güvenlik ile ilgili bir bilgi ülkenin ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz demiştim. Sayın MİT Başkanı 29 Ekim'de yazıyı aldığını, hızla dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz."

"MİT'in içinde böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum" ifadesini kullanan Özel, "Ama MİT'in içine Saray'dan birilerinin 'Bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i bu işlere karıştırın' şeklinde bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında da kısa sürede sayın MİT Başkanı'nı duyarlılık gösterip beni, partimi ve tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum" diye konuştu.

DİLRUBA KAYSERİOĞLU AÇIKLAMASI

Dilruba Kayserioğlu ile ilgili yaptığı açıklamayı ve Kayserilioğlu'nun verdiği yanıt sorulan Özel, şunları söyledi:

"Neyi nereden okudu bilmem. Doğruluyor aslında. Ben Dilruba geldi demedim. Bizim arkadaşlarımız İzmir'deki organizasyonu yapan arkadaşlar, il ive ilçe yönetimimiz, Dilruba'yı ziyaret ettiğim gün güya bana iyi bir şeyler yapacaklarını düşünerek yanımdaki koltuğa Dilruba'yı getirdiler. 'Bu görüntü doğru değildir, belki Dilruba'nın düzeltmesinden sonra olsa olurdu' dedim. İçeride de Dilruba'ya tutukluluğuna itiraz ediyoruz, çok yakında serbest kalacaksın, ne dediğini belki tam anlatamadın, bu konuda üzülenler olduysa ifadelerini düzeltmen iyi olur' demiştim. Ben zaten Dilruba kendi geldi demedim."

SÜLEYMAN SOYLU SİYASİ BUKALEMUNDUR

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmişte 'CHP iktidara gelirse Öcalan serbest kalır' sözleri ve son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı desteklemesi sorulan Özel, şunlar kaydetti:

"Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Süleyman Soylu geçmişte Erdoğan'a neler diyordu, yanına çağırdı koşarak gitti. Erdoğan'ı en çok savunan oydu. Geçmişte çözüm süreci konusunda önce olumlamaları vardı, sonra çözüm süreci terkedildikten sonraki en sert ve hak ihlalleriyle dolu süreci de en çok savunan, o sürecin cellatlarından biriydi. Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Teşbihte hata olmaz. Hayvanat bahçesini gezerken atın renk değiştirdiğini görürseniz şaşırırsınız. Bukalemunun renk değiştirdiğini gören niye şaşırsın!