Özgür Özel'den Ankara Valiliği'nin yasaklama kararına yanıt: Yürüyüşümüz engellenemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez! Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir!" ifadelerini kullandı.