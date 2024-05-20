Özgür Özel'den 'anket' açıklaması: Yerinde sayanı yerinde tutmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kazandıkları belediyelerle ilgili 6 ayda bir anket yapacaklarını belirterek, "Her anket bir öncekinden iyi olacak. Yerinde sayanı yerinde tutmayacağız. Partiyi aşağı çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun’da Atakum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Özgür Özel’i, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel makamında ağırladı.

Ziyaretin ardından belediye önünde halka hitap eden Özel, "Bu dönem sorumluluk sadece yerel yönetime dair değil. Çünkü bizim Atakum’u nasıl yönettiğimize bakan Samsunlular yapılacak ilk genel seçimlerde bize Türkiye’de talep ettiğimiz görevi verip, vermemeye karar verecekler. O yüzden burada yapılacak olan kamu hizmeti sadece yerel bir hizmet değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine çok önemli bir hizmettir. Onun partisinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidar olup olmayacağına burada ne yapacağımız belirleyici olacaktır. Sorumluluk omuzlarındadır. Sorumluluk onlardadır" değerlendirmelerinde bulundu.

"NEYİ YANLIŞ YAPIYORSAK TERK EDECEĞİZ"

"İyi şeyleri konuştuğumuz gibi eksiklerimizi de konuşmak durumundayız" diyen Özel, "CHP, Samsun’daki genel performansı ile özeleştiri yapmaya muhtaç durumdadır. 18 belediyeden birinin kazanıldığı, bir milletvekilinin olduğu bir CHP, CHP tarafından kabul edilemez. Bundan sonra oturacağız. Neyi doğru yaptıysak devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak telefi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak terk edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BABA EVİMİZE DAVET EDİYORUM"

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bundan sonra burası ki bir Cumhuriyet kentidir. Uşak kazanılmışken, Afyonkarahisar kazanılmışken, Kütahya kazanılmışken, Amasya kazanılmışken, Kastamonu kazanılmışken yani harf devriminin şehri kazanılmışken, Amasya Tamiminin şehri, Büyük Taarruzun şehri kazanılmışken, büyük zaferin şehri kazanılmışken ilk adımın şehri kazanılmıyorsa başta Genel Başkan, hepimizin yüzü yerdedir. Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey Gazi’nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Buna kim inanıyorsa gelsin ve katkı versin. Kim inanıyorsa gelsin ve partiye üye olsun. Başta gençler, kadınlar, bütün Samsunluları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine, baba evimize davet ediyorum."

"6 AY SONRAKİ ANKETTE..."

"Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyenin yolu açık olsun" ifadesini kullanan Özel, şunları kaydetti: "Onla yolları ayıracağız. Eksik yaptım, daha çok çalışırım diyen, bundan sonra yeni bir süreç başlıyor, benim ona enerjim var diyen, başaracağım diyen, kendine güveniyorsa kalsın. Ama altı ay sonraki ankette hâlâ yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar da net söylüyorum"

"YERİNDE SAYANI YERİNDE TUTMAYACAĞIZ"

6 ayda bir anket yapacaklarını belirten Özel, "Her anket bir öncekinden iyi olacak. Yerinde sayanı yerinde tutmayacağız. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağı çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Anlaştık mı? Haklı mıyım? İnanıyor musunuz? O zaman bugünden tezi yok hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.