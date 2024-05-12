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Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

CHP lideri Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda "Şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Güncel
  • 12.05.2024 13:08
  • Giriş: 12.05.2024 13:08
  • Güncelleme: 12.05.2024 13:12
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

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