Özgür Özel'den Anneler Günü mesajı

CHP lideri Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda "Şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."