Özgür Özel'den Anneler Günü ziyaretleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü'nde ziyaretlerde bulundu.

Özgür Özel, ilk olarak Manisa’da annesi Şükran Özel’i ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Özel daha sonra, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek’i, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın annesi Fatma Durbay ile yaşama veda eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz’in annesi Zekiye Temiz’i de ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Özgür Özel ayrıca Gülşah Durbay’ın mezarını da ziyaret etti.

Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında ise, "Anneler; sadece evlat büyütmez… Vicdan büyütür, dayanışma büyütür, umut büyütür. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatımıza ışık olan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.