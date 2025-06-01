Özgür Özel'den Antalya'da "Ahtapot" videosu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki ayağı olan Antalya'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ahtapot" söylemine karşı arşiv görüntüleri yayımladı.

CHP tarafından hazırlanan videoda AKP'nin adının geçtiği yolsuzluk iddialarına ilişkin arşiv görüntüleri yayımlanırken, Cumhur İttifakı üyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de o dönem AKP'ye karşı yaptığı konuşmalardan kesitler de yer aldı.

Özel'in miting meydanında izlettiği video: