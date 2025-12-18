Özgür Özel'den asgari ücret mesajı: Bizim iki net önerimiz var

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKA'ya konuşan Özel, Brüksel'deki temasları hakkında, "AB'de zirve toplantısı var ve dört gün sürecek. Ve önümüzdeki süreçte AB'nin bütün politikalarının tartışılacağı çok önemli bir toplantı. Bunun öncesinde PES, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin sol-sosyal demokrat partilerini bir araya getiren bir çatı örgütü bu. Burada liderlerin toplantısına bir süredir bizi de davet ediyorlar AB’ye tam üye olmadığımız halde... Ülkemizdeki son seçim başarımız, dünyada en çok belediyesi olan sosyal demokrat parti olmamız, Avrupa'da oy oranı en yüksek sol parti olmamızdan dolayı bu liderler toplantısında bulunuyoruz. Bugün de liderler toplantısında Avrupa'nın en büyük derdi otoriterleşen dünyada, otoriter liderlerin kendi ülkelerine yaşattıkları ve dünyaya yaşattıkları demokratik anlamdaki büyük gerileme ve onların istismar ettikleri güvenlik kaygıları. Bu cümlenin içinde aslında Putin de, var Trump da var, Orban da var, Erdoğan da var" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının yapıldığını hatırlatılan Özel, "Bizim iki net önerimiz var. Bir en düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır. İki Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu da en düşük emekli maaşına karar verecek, zam verecekleri de gidip Türkiye'nin başkentinde Ankara'nın göbeğinde 200-300 liraya yaşlıların kaldığı, toplamda 6 bin lira barınmaya ayırdıkları, kalan 10 bin lirayla da karınlarını doyurmaya çalıştıkları, ayaklarına ayakkabı alamadıkları, üstlerine dört-beş yıldır aynı kıyafetle dolaştığını söyleyen o yaşlıların gözünün içine bakarak onlara 16 bin lirayı söylemeyi ya da 22 bin liralık asgari ücreti kaç para yapacak olanlara iki tane çocuğunu okutmaya çalışan, dört kişilik bir ailenin karnını doyurmaya çalışan, evi kirada olan bir emekçinin durumunu düşünmelerini öneriyorum" dedi.

"Bu iş artık öyle bir zam meselesi falan değil, bu iş bir vicdan meselesidir" diyen Özel, şunları söyledi:

"Vicdanı olanlarla vicdanı olmayanlar bu süreçte asgari ücrete yapılan zam ve en düşük emekli maaşının geleceği nokta açısından ayrışacaklar. Bizim vicdanımız en düşük emekli maaşının bir asgari ücret olmasını, asgari ücretin de 39 bin lira olmasını söylüyor. Bizim vicdanımızın sesi en azından bunu söylüyor. Bunu yaparken de asgari ücreti veren küçük esnafa ya da tekstilciye devletin sosyal güvenlik destekleme primi üzerinden katkı sağlamasını, alan açısından 39 bin lira olurken veren açısından hiç olmazsa 29-30 bin lira düzeyinde bunun kalması gerektiğini düşünüyoruz. Bu iktidar da zaten, ‘Asgari ücreti 28 bin lira yapın’ diyor. Vatandaşın arkasında durun, gerekli desteklemeyi işverene verin. İşveren için dediğiniz maliyet olsun. Ama asgari ücret 39 bin lira olsun diyoruz.”

İHA AÇIKLAMASI

Özgür Özel, düşürülen İHA ile ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu: