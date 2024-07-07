Özgür Özel'den 'asgari ücret' mesajı: Geçim olmazsa yakında seçim olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ya asgari ücrete zammı verecekler, ya biz söke söke alacağız. Bir kez daha söylüyoruz. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez. Ama hiç olmazsa birazcık geçim olur. Ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Edirne İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "CHP’yi önce iktidar yapacağız, sonra sonuncusu gibi çiftçiye ‘al ananı da git’ diyen değil ‘çiftçi, köylü milletin efendisidir’ diyen bir Cumhurbaşkanımız olacak. Bundan sonra esnafımıza da sahip çıkacağız. Emeklimize de emekçimize de..." ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Tabii iktidar olunca bambaşka şeyler olacak. Mesela emekli maaşı bu AKP geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Hiç ellemese, dokunmasa, karışmasa bize emeklimiz 26 bin lira alacaktı. Sistemi değiştirdi, şimdi 10 bin lira alıyor. Geleceğiz. Önce asgari ücret yapacağız. Sonra 1,5 asgari ücret yapacağız. Bu desteklemelerin her bir tanesini kanun nasıl yazıyorsa öyle vereceğiz. Yüzde 1’i milli gelirin destekleme olacak. Bunlar binde ikisini veriyorlar. Beş vereceğine ikisini veriyor çiftçiye, çiftçinin de yüzü gülecek. Emeklinin de gülecek. Asgari ücretlinin de gülecek. Ama bunun olması için önce iktidar olmamız lazım. Onun için belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız. Onlar da çok çalışacaklar, iyi çalışacaklar. Sonra partimize sahip çıkacağız. Sonra kapıları ardına kadar açacağız."

CHP'NİN TALEPLERİ

Gebze'deki 'Geçinemiyoruz' mitingini anımsatan Özel, şunları söyledi:

"Buradan son sözüm şu. Geçen hafta bir emek mitingi yaptık. Orada dört şey söyledik. Bir, kredi kartlarının faizlerini silin, esnafa, köylüye, bireysel sıkıntı çekenlere. Ana parasını bölün. Bundan yüzde 30 vergiyi kaldırın, milleti rahatlatın. İki, taban ücretleri, mesela buğdayda 15 lira olması lazım. Maliyetini verdiler. Taban fiyatları artırın. Ayçiçeğe iyi bir fiyat verin. Üzüm, fındık, çay, narenciye, sahip çıkın. Üçüncüsü emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Bunu bir asgari ücret düzeyine getirin. Sonuncusu asgari ücrete enflasyon uyarlamasını hiç olmazsa yapın, insanları bugün 17 bin lira olan asgari ücret verildiği günkü 13 bin liraya denk geliyor. Yıl sonuna doğru 9 bin liraya düşecek. Bu olmaz dedik. İtiraz ettik."

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücret ile ilgili mesaj veren Özel, şunları kaydetti:

"Buradan tekrar ediyoruz. Ya asgari ücrete zammı verecekler, ya biz söke söke alacağız. Bir kez daha söylüyoruz. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez. Ama hiç olmazsa birazcık geçim olur. Ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur. Hepinize teşekkür ediyoruz. Filiz Başkan’a, belediye meclis üyelerimize, hayırlı olsun diyoruz. Baba ocağına bugün koşup gelen hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Edirne’ye Türkiye’nin dört bir yanından güzel insanlar geldiler. Yarışan, güreşen, bütün pehlivanlara, bütün yiğitlere başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyoruz. Ama eninde sonunda Edirne’miz kazansın, sizler kazanın istiyoruz."

AVRUPA BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Özgür Özel, Edirne İl Başkanlığı'nın ardından Edirne Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Özel, "Biz Selin Hoca ile birlikte ve çok değerli Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İlhan Uzgel ve değerli büyükelçimiz Namık Tan ile birlikte bu sabah Bükreş’ten geldik. Dün Bükreş’te çok önemli bir gelişme kaydedildi" dedi.

"Basın mensubu arkadaşlar da bu konuda bir şeyler duymak istediklerini ifade ettiler" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Dün Sosyalist Enternasyonal toplantısı, Sosyalist Enternasyonal’in Başkanı, İspanya Başkanı Pedro Sánchez, onun başkanlığında Bükreş’te yine Romanya Başbakanın ev sahipliğinde toplandı. Orada yapılan müzakereler sonucunda bir deklarasyon yayınlandı. Hem aşırı sağ ile mücadele noktasında, hem Avrupa’daki Sosyalist Enternasyonal’in yeni yapılanmasını duyurmak noktasında hem de CHP’nin 31 Mart’ta kaydettiği başarıyı umut verici bir zafer olarak nitelendiren, CHP’nin güç kazanmasının altını kalın çizgilerle çizen ve CHP’nin Avrupa Birliği hedefini sahiplenen ve üyelerin tam destek verdiğini ifade eden bir metin ortaya çıktı. Bu gelecekte CHP iktidarında Türkiye’nin nerelere doğru gittiğini gösteren çok önemli bir yaklaşım."

Avrupa Birliği ile ilgili mesaj veren Özel, şunları kaydetti:

"İktidarlarının ilk başında ‘mış’ gibi yapan, Avrupa Birliği hedefi koyan, bunun üzerinden Avrupa’nın Türkiye’de aydınların desteklerini sağlamaya çalışanların, bugün o yaptıklarının takiye olduğu, Avrupa Birliği hedefleri kalmadıkları, dün Şangay İşbirliği Örgütü’nü hedef gösterdiklerini hatırlayalım. O gösterilen hedefte maalesef, hem Dışişleri Bakanı, hem Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği hedefte ortalama milli gelir 4 bin 500 dolar. Oysa Avrupa Birliği hedefinde ortalama milli gelir yeni üyelerin düşürmesine rağmen 45 bin dolar. Avrupa Birliği’nin gerçek ortalama milli geliri 55 bin dolar. Birbirinin arasında 10-12 kat milli gelir farkı olan iki yapıdan bahsediyoruz. Biz elbette Asya ve Avrasya’yı da Çin, İran, Rusya’yı da önemsiyoruz.

Ama 75 yıl önce kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi’ne ve 60 yıl önce İsmet Paşa’nın zamanında başvuru yaptığımız Avrupa Birliği hedefini yeniden sahipleniyoruz. Ümit ediyoruz, ilk seçimden sonra, CHP iktidar olduktan sonra biz yine sıfır atacağız. Ama birileri gibi hem maaşlardan, hem fiyatlar ve etiketlerden altı sıfır atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız. Maaşlardan sıfır atmadan etiketlerden, maaşlardan sıfır atmadan giderlerden sıfır atacağız. 5 kat fazla milli gelir, 10 yılın sonunda 10 kat fazla satın alma gücü. Bugün aynı maaşı alıp mazotun 4 lira, ekmeğin 1 lira olması demek. CHP’nin hedefi, hayali, umudu ve vizyonu budur. Buna inananlar gelecek seçimlerde CHP’nin içinde olacağı, Türkiye İttifakı’nın, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayına oy verecekler. 10 yılın sonunda 10 kat daha zengin olduklarını görecekler."