Özgür Özel'den asgari ücret tepkisi: Mitinge çağrı, şirketlere boykot uyarısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan, Suriye’de demokratik bir rejim inşasını savunan, bu demokrasinin Suriye’de Kürtleri de, Türkmenleri de, Arapları da, Alevileri de, Sünnileri de kucaklamasını savunan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin artık bir askerinin daha burnunun kanamaması gerektiğini hatırlatan ve Türkiye’deki sığınmacıları bir an önce ülkelerine göndermenin takviminin planlanmasını savunan bir çizgideyiz" dedi.

"Bu takvim içinde çok paraya ihtiyaç olacak" diyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, mensubu olduğumuz uluslararası kuruluşlar ve sözümüzün geçtiği her yerde bu konuya katkı sağlamaya hazırız. Çünkü hem Avrupa hem dünya, bu sığınmacı meselesi için elini taşın altına koymaya değil ama elini cebine atmaya hazır. Maalesef 2024’ün en kötü fotoğrafı; Von der Leyen’in Erdoğan’la Türkiye’de çektirdiği fotoğraftır. Geçmiş karşımıza ‘1 milyar euro daha verelim de sığınmacılar burada kalmaya devam etsinler’ diyorlar. Kendileri, ‘Kapıları kapadık, artık başvuru almayacağız. Türkiye’ye gelen gelsin, kalan kalsın’ diyorlar. Maalesef bizimki de çıkmış, o lafı söyledikten sonra ona orada dönüp de bir şey söyleyeceğine… Resmen ‘6 milyar vermiştik. Bu kadar sığınmacıyı başınıza dert etmiştik’ yerine 1 milyarı daha atıyor böyle oradan, önüne atıyor Erdoğan’ın. Bundan ben utanıyorum, biz utanıyoruz, Erdoğan utanmıyor" ifadelerini kullandı.

İktidarın CHP'li belediyelere yönelik engellemerine tepki gösteren Özel, "Belediyelerimizi silkeleme, para vermeme, hizmetlerini durdurma çabası bundan. Ama tabii ki gidip metronun vagonunun durduramadığından, tabii ki gidip de belediyenin çöp arabasının önüne yatamadığından, imkanı olsa onu yapacak" diye konuştu.

"MİLLET 'KEŞKE GELSELER' DİYOR

Özel, şöyle devam etti:

"Millet, gün geldi onun için tankın önüne yattı. O, tankın önüne yatan aziz milletin aldığı hizmetlerin önüne yatmaya çalışıyor sırf siyasi ikbal uğruna. Nakit paraya çullanıyor. Nakit para niye var? Sosyal yardım yapmak için var. O hesaplarda o paralar sosyal yardım için var. Aş için var, aşevi için var, yoksula et vermek için var. Yoksulun çocuğunun beslenme çantasını doldurmak için var. Kırtasiye yardımı için var. Ama o paralara çöküyor. Engel olamayacak. Çıldırmasının sebebi, anketteki memnuniyet oranımız yüzde 58. Seçildiğinden geride olan, 250’ye yakın belediyede geride olan bir elin parmaklarından az küçük küçük belediyeler var. 244 belediye seçildiğinden ileride sonuç almış. Ortalama memnuniyet; yüzde 58, buna çıldırıyor. ‘Tehlike büyük, onlar gelirler’ demiyor. Millet, ‘Keşke gelseler’ diyor çünkü. ‘Vatanı böldürecekler’ diyemiyor, ‘Ee Türkiye ittfakı bunlar’ diyorlar. ‘Ay yıldızlı al bayraktan almış rengini. Türkiye ittifakı’ diyorlar. ‘Hepimizi kucakladılar. Seçtik, insan ayırmıyorlar’ diyor. ‘Oy vermedim ama kapımı çalıyor. Hizmet veriyor, destek veriyor’ diyor. ‘Oğluma okulda suyu bedava veriyor hiç değilse, seninkiler 15 liraya sattırıyor’ diyor."

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Asgari ücrete yapılan sefalet zammına tepki gösteren Özel, "Asgari ücretli oranı, Türkiye’de yüzde 56. Yani biraz üstü alanlara baktığınızda yüzde 80’i etkileyen, herkesin maaşı asgari ücrete endeksli. Asgari ücrete 30 verince, bütün maaşlar asgari ücretin biraz üstünde alana da 30 veriyor. Hatta daha bile az veriyorlar. Öyle olunca sıkıntı büyük. Çünkü daha az vermesi nereden belli? Yüzde 30-35-40 olan asgari ücretli oranı çıkmış, yüzde 57’ye. Asgari ücret canavarı git gide büyüyor. Belki bu asgari ücretle, asgari ücretli sayısı gelecek yıl yüzde 65’e çıkacak. Ücretlilerin yüzde 65’ine çıkacak. Büyük bir sıkıntı ve büyük bir perişanlık yarattılar" ifadelerini kullandı.

MİTİNGE DAVET

Yarın yapılacak mitingden de bahseden Özel, "Yarın yapılacak olan bir miting vardı. O mitinge biz partimiz adına katılım gösterecektik ama kitlesel katılım göstermeye karar verdik. Sendikalar da üyelerinin haklarının savunulacağı böyle bir mitinge destek vereceklerini ifade ettiler. Biz yarın saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda olacağız, bu asgari ücreti protesto etmek için, 100 kişiden 56’sına sefalet ücreti veren, sefalet ücretinin üzerindeki tüm ücretleri de asgari ücrete mahkum etmeye niyetlenmiş olan bu sefalet ücretini protesto etmek için" diye konuştu.

Mitinge katılım için çağrı yapan Özel, "Onun için yarın o tepkileri göstermeye tüm Ankaralıları ve Ankara’ya ulaşabilme durumu olan herkesi saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda bu sefalet ücretine ve krizin yükünü yoksulların, emeklilerin, emekçilerin sırtına bırakan bu politikalara itiraz etmeye, ses yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLERE BOYKOT UYARISI

Özgür Özel, açıklamasında işçilere düşük maaş veren şirketlere de uyarı yaptı.

Özel, "Sanayi Ticaret Odası Başkanı'nın da "sayın Erdoğan'ın verdiği rakama hepimiz uyalım" dediğini duyduk. Kendisinin adını not ettik. Erdoğan emekçileri ezmek için işaret fişeğini attı, hepimiz ona uyalım diyor. Buradan onun seslendiği herkese sesleniyorum; buna uyanlar karşısında bizi bulur" dedi.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Emekçinin hakkını vereni sonuna kadar savunacağız. Emekçiye sefalet ücretine mahkum edeni, hele hele asgari ücretin üstünde maaş alanları asgari ücrete mahkum etmeye kalkanlara, Erdoğan'ın yaptığı zammı yapıp yüksek zam yapmamak için organize olanlara şunu söyleyeceğim; bunu yapanlar karşısında tüketimden gelen gücünü kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını görecekler. İlan edeceğiz teker teker, nasıl yemeğin içine at eti katanlar ilan ediliyorsa, Erdoğan'ın yaptığını fırsat bilip emekçiyi ezeni ifşa edeceğiz ve tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu konuda 1 Ocak olduğunda ilan edeceğiniz zamları yaparken Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu vatandaşlarının bunu izlediğini ve buna göre tavır ve tutum içinde olacaklarını hatırlatmak istiyorum"

TÜİK'E YANIT

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'pinpon topu' açıklamasına yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

"Asgari ücretli pinpon topu mu yiyor’ dedim. Açıklama yapmış, ‘Sepetimizde pinpon topu yok.’ Ben dedim ‘Vardı ya.’ Arkadaşlar dediler ki ‘Bu değişiyor birkaç yıl önce değişti.’ ‘Sepetimizde pinpon topu yok, bu durum yalandır’ diye açıklama yapıyor. Ben meramımı anlatmış mıyım? Anlatmışım. Sepette ne varmış pinpon topu çıkmış? Futbol topu varmış. Anneannem olsa ‘Hasbinallah’ diyecek. Ya böyle bir şey olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi? ‘Pinpon topu yok, yalandır’ diyen adamın sepetinde futbol topu var. Davlumbaz var, otel ücreti var, şans oyunları var. Bunları mı yiyor asgari ücretli? Otel ücretinden hesap yapıyorsun, asgari ücretliye verilecek zamma etki edeceksin. Emekliye verilecek zamma etki ediyorsun, çalışan memura verilecek zamma etki ediyorsun. Futbol topunu koymuş. Ben özür diliyorum Türkiye İstatistik Kurumu’ndan, pinpon topu yemiyorlar, çok doğru yapmışsınız futbol topu yiyorlar çünkü!"

ERKEN SEÇİM VURGUSU

Konuşmasında erken seçim vurgusu yapan Özel, şunları kaydetti: