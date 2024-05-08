Özgür Özel'den ataması yapılmayan öğretmenlere 'Saraçhane' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenler için Saraçhane'ye çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenleri, mülakat mağdurlarını, yeni müfredattan endişe duyanları 18 Mayıs saat 13.00'de İstanbul'da Saraçhane'ye çağırdı.

"SARAÇHANE MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak 19 Mayıs’tan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri müfredattan endişe duyanları çağdaş eğitim talep edenleri saat 13.00’te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz."