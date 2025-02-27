Özgür Özel'den "Ayağını denk al" diyen Erdoğan'a yanıt: Hodri meydan!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin ön seçim toplantısında açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Ayağını denk al, yoksa denk getirmesini biliriz" sözlerine yanıt veren Özel, "Ne yapacaksın, partinin önüne tank mı yollayacaksın, bize topla tüfekle mi saldıracaksın! Yoksa ilişki içinde olduklarının, ilişki içinde olduğu mafyaları üzerimize mi saracaksın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Beyefendi, ikimizde birer koltukta oturuyoruz" diyerek seslenen Özel, ""Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur. Değerlidir, ne kadar değerini bildiğiniz, o koltuğu ne hale getirdiğiniz ortadadır ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur, onun koltuğudur" dedi.

Özel, açıklamasında, "Tanktan, toptan değil, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da, bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı. Erdoğan, açıklamasında şunları söylemişti: