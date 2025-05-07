Özgür Özel'den AYM'nin kararına ilişkin açıklama: Biz bu cinayeti işlemeyiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Özgür Özel, saat 14.30 sularında beraberindeki heyetle birlikte TÜSİAD'ın Beyoğlu'ndaki binasına geldi.

Özel'e İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe eşlik etti. Girişte açıklama yapılmadı.

CHP lideri Özgür Özel, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE YENİ BİR İKTİDAR VAR"

Açıklamasında "Bundan sonra Türkiye'nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem vardır" diyen Özel, şunları söyledi:

"Türkiye’nin demokratları demokrasiye sahip çıkacaklar ve iktidar değiştikten sonra Türkiye’de hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte güçleneceğimiz, iş insanlarının da mutlu olduğu, sermayenin de mutlu olduğu ancak emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kalktığı, Türkiye’nin hem dünyadaki ticaretten payını yükselttiği hem Türkiye’deki var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirdiği ve bunu doğru bir vergi sistemi ile hakça bölüştüğü, Türkiye’de hem emekçinin yüzünün güldüğü hem de işverenin yüzünün güldüğü bir yarının mümkün olduğunu biliyoruz. Bunu konuştuk ve bunu anlattık."

SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kendisine yönelik saldırı ve saldırganın bağlantıları hakkındaki soruya Özel, şu cevabı verdi:

"Şimdi zaten o gün o saldırının gerçekleştiği yer, şekil ve o saldırıya muhatap olmuş kişi olarak, hani o kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde Taksim Meydanı’na kutup yıldızının düşme ihtimali ile aynı ihtimaldir. Elbette özel seçilmiş biri, bir kere bir katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar, ‘Ayağını denk almazsan.’ Evlatlarına kıymış bir katil. Yani diyorlar ki ‘Evlatlarına acımamış sana mı acıyacak?’ İki evladına kıymış bir katil. Yani ‘İki kere düşün Özgür Özel’ diyorlar. ‘Cumhuriyet Halk Partisi iki kere düşün’ diyorlar. Böyle birisinin varıp da herhangi birisi olmayacağı, böyle kendisinin de sokak röportajlarında öyle anlattığı, derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirmesinde olacağı gün gibi aşikar zaten. İstanbul’a ben kendim açıkladım İstanbul Büyükşehir‘e gelmiş, polis çağrılmış ve ifadesi alınmış. İşte oradaki risk değerlendirmesinin ne kadar doğru yapıldığını milletimizin takdirine sunmak lazım. Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması bizim ifadelerimizi, iddialarımızı teyit eder nitelikte. Hakkında işlem yapılmamış olması da ülkeyi yönetenlerin bu riski ne kadar doğru analiz ettiklerini gösterir nitelikte. Dediğim gibi, benim kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok. Ama birilerinin işledikleri suçun hesabını vermesi lazım. Onu ortaya çıkaracak olan bugün elinde polisi olan, jandarması olan, emniyet istihbaratı olan, milli istihbaratı olan bu hükümettir. Bu hükümetin sırtına, iktidarın sırtına yük olmaması için etkili bir araştırmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılması, tüm yönleriyle bu bağlantıların nereye ulaşıyorsa ortaya çıkarılması lazım. Bu yapılmazsa bu yük iktidarın sırtına kalır. Yapılırsa doğru bir iş yapılmış olur. Ben o yüzden sabırla bekliyorum."

"İBRETLE TAKİP EDİYORUM"

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırının ardından ‘Umarım gereken dersi almıştır’ dediğine yönelik iddialar hakkında şunları söyledi:

"Ben iddialara yanıt verecek değilim. Öyle sokaktaki serseriden ders alacak olsak, hiç bu yollara çıkmazdık. O sokaktaki serseri, üzerimize yollanmış caniden ders alacak falan böyle bir durum yok. Ben bunun siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olduğunu ifade ettim. Demokratik siyasetin yanında duranlarla otokrasinin yanında duranların ayrışacağı bir sürecin içindeyiz. Kulağımla duymadığım, yapılmamış hiçbir açıklamaya kıymet vermem. Ama ismimizi kullanmadan, adımızı kullanamadan bir şeyler söyleyip kendi partisinde tweet atanlara tweet sildirenleri de ibretle takip ediyorum."

AYM'NİN 'SOKAK HAYVANLARI YASASI' KARARI

AYM'nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetmesine ilişkin bir soruya Özel, "O yasa CHP'li belediyelere zımnen cinayet işle diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. Mahkeme'nin kararını üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme, iptal edip çok belirli bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz yasayı, yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

⁠İSTANBUL SANAYİ ODASI'NA ZİYARET

Ögür Özel, TÜSİAD ziyaretinin ardından ⁠İstanbul Sanayi Odası'na da ziyaret gerçekleştirdi.

Özel, TÜSİAD'la aynı binada bulunan İstanbul Sanayi Odası'na arabayla geçti.

Özgür Özel'i karşılayan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "Kısa mesafeli ama arabayla geldiniz" dedi. Özel ise "Geçen yürüdük başımıza bir şey geldi diye herhalde yürütmüyorlar" cevabını verdi.