Özgür Özel'den AYM'nin kararına uyulmamasına tepki: Anayasasızlaştırma sürecinde eşik atlandı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de "Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi" açılış törenine katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetmesine tepki gösterdi.

"Büyük bir felaket yaşadık bugün" diyen Özel, şunları söyledi: "İlk kez yargı tarihimizinde 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşüp karara bağladığı, hem kişinin sağlığı yönünden hem de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönünden gerekçeli kararına, karardaki hiçbir tarafında uğmayacağını; yani kendisi açısından Anayasa Mahkemesi'nin, ki Anayasamızın 138 ve 153. maddelerine göre karar hepimiz için bağlayıcıdır yasama, yürütme, yargı organları için. Gerekçeli karar yayınlanır ve herkes için bağlayıcıdır. "

Öze, şöyle devam etti: "Bu vakitten sonra biri kalkar, sen Anayasa'nın bu maddesini tanımıyorsan ben de Meclis maddesini tanımıyorum der, milletvekillerini tanımaz. Öbürü Cumhurbaşkanı'nı tanımaz, mülkiyet hakkını tanımaz."

Karara tepki gösteren Özel, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anayasasızlaştırma, kuralsızlaştırma, kurumsuzlaştırma sürecinde bir eşik atlandı. Herkes aklını başına takılsın! Buranın geri dönüşü yok. Bunu yapmayın, yol yakınken dönün" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddialarına değinen Özel, şunları söyledi: "Suç üstü yakalandı, yalan atıyor. 'Ben başsavcıyken almadık, bakan yardımcısıyken aldım' diyerek etrafındaki gazetecilere yazdırıyor. 10 ay başsavcıyken almış" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Akın Gürlek, İstanbul'daki hakimlikten bakan yardımcılığı görevine atandığında hakimlikten, savcılıktan, bu görevinden istifa etmedi. Etseydi zaten yeniden başsavcılığa atanırken mesleğe kabul işlemi yapılması lazımdı. Yapılmamış... Yani bakan yardımcısıyken de hakimdi, savcıydı ve hakimlerin, savcıların yasaklarına orada da tabiiydi. Kendi ağzıyla yakalanıyor. Yalan atmak için 'Biz bu maaşı bakan yardımcısıyken aldık' diyorlar. Orada da alamazsın. Savcı sıfatı taşıyorsun, hakim sıfatı taşıyorsun. Sonra da aldın, bütün kanıtları basına yolladım."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen Özel, "Adalet Bakanı'na soruyorum; Sen HSK'nın başkanısın, bu kadar açık bir aykırılığa nasıl susacaksın" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Sayın Erdoğan; bugün o gündür. Ya bugün HSK toplanacak, AYM'nin kararına uymayan, Anayasa'yı çiğneyen 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında işlem yapacak. Ardından da yayınlayacağı kararname ile Akın Gürlek'i açığa alacak" ifadelerini kullandı.