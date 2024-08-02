Özgür Özel'den AYM ve Instagram açıklaması: "Seçimlerde bu zihniyetten kurtulacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram'a uygulanan sansür ve AYM'nin sitesine erişilememesine yönelik açıklamalarda bulundu. Özel, "Seçimlerde bu zihniyetten kurtulacağız. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram'a uygulanan sansür ve AYM sitesinde yaşanan erişim sorununa ilişkin "Seçimlerde bu zihniyetten kurtulacağız. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz" dedi.

Özel, partisinin Giresun'da düzenlediği fındık mitinginin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Instagram konusunda bir küresel bir de ulusal saçmalık yaşandığını ifade eden Özel, "Küresel saçmalık, Facebook'un sahibi olan kuruluşun Haniye ile ilgili paylaşımlara kısıtlama getirmesi. Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram'ın tamamen kapatılması" dedi.

"KENDİ BİNDİĞİ DALI KESMEKTİR"

Kararların kabul edilebilir tarafının olmadığını ifade eden Özel, "Bu tip hizmet sağlayıcının böyle bir sosyal medya ortamını kendi ülkesinin çıkarlarını ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleri kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir" diye konuştu.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı::

"Orası bir özgürlük ortamı. Her fikir özgürce ve kısıtlanmadan suç içermedikten sonra paylaşılabilmeli. Bunu kısıtlayan META'da yanlış yapıyor. Dünya kadar insan oradan haberleşiyor, ticaret yapıyor. Dünya kadar genç Türkiye'de Instagram'ı kullanıyor. Buna kısıtlama getiriyorsunuz. Tamamen saçmalık. Tamamen yanlış ve bu kararı hangi kafa, nasıl alıyor? Bu kararı alıp da nereden ilan ettiniz? Bu karara yargı merciinde nasıl itiraz edilecek? Bunların düzenlemeleri yok ortada ve tamamen kabul edilemez sansürcü zihniyet. Gerçekten çağdışı insanlar. Ben bütün gençlere şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye'yi yönetenler canları istediğinde 2-3 gün Instagram'ı kapatabiliyorlar."

Wikipedia'nın erişime kapatılmasını anımsatan Özel, "Genç seçmenler yerel seçimlerde yasakçı zihniyete dersini vermişti. Genel seçimlerde de hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bir daha Türkiye'de internet ve sosyal medyaya yasak gelmeyecek.Bunlara yasak gelememesi için gençlerin bugünkü iktidarı iktidardan engellemesi gerekiyor. Yasaklaması gerekiyor. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz. Bir daha kimse Instagram'ı, Twitter'ı engelleyemecek" ifadelerini kullandı.

AYM'NİN SİTESİNE ERİŞİM SORUNU

AYM'nin kararına ilişkin de konuşan Özel, "Ya nasıl bir memlekette yaşıyoruz. AYM kararları herkes için bağlayıcıdır" diyerek tepki gösterdi.

Özel, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi partimizin başvurusu ile İletişim Başkanlığı'nın yapabileceklerini söyleyen maddeyi iptal etti.

İletişim başka bir şey sansür başka bir şey. Meclis’te o kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz ve o kanun iptal edilecek diyorduk. Götürdük ve iptal edildi. İptal edilmesini duyuran Twitter paylaşımı yapıldı, birkaç dakika sonra Tweet silindi ardından da AYM’nin sitesine erişim engellendi.

Ya nasıl bir memlekette yaşıyoruz. AYM kararları herkes için bağlayıcıdır. Bu kararın önce Tweetini kaldırıyorlar, sonra erişimini engelliyorlar. Seçimlerde bu zihniyetten kurturlacağız. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi partimizin başvurusu ile İletişim Başkanlığı'nın yapabileceklerini söyleyen maddeyi iptal etti."