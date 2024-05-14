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Özgür Özel'den Ayten Gökçer için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Ayten Gökçer için yayınladığı taziye mesajında "Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Güncel
  • 14.05.2024 09:44
  • Giriş: 14.05.2024 09:44
  • Güncelleme: 14.05.2024 09:51
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Ayten Gökçer için taziye mesajı
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Ayten Gökçer için taziye mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

Ayten Gökçer hayatını kaybetti
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