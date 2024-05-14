Özgür Özel'den Ayten Gökçer için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Ayten Gökçer için yayınladığı taziye mesajında "Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Ayten Gökçer için taziye mesajı paylaştı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."
Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/UK8Xc17Xj3— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 14, 2024